«Non è un Paese per chi muore solo»: la denuncia degli amici di Mario, che da tre mesi attende una degna sepoltura (Di lunedì 17 aprile 2023) «Non è un Paese per chi muore solo»: inizia così il racconto della storia di Mario Campagnano, una disavventura iniziata dopo il suo decesso, avvenuto tre mesi fa. Le sue spoglie non hanno ancora trovato sepoltura, a causa «del pressappochismo, dell’approssimazione, dell’indolenza, quando non della malafede e della connivenza di chi gestisce la cosa pubblica». A denunciare sono i suoi amici, in una lunga lettera. Tutto inizia con la morte di Mario, avvenuta in solitudine: il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri, che hanno forzato la serratura di casa dopo che alcuni dei suoi amici li avevano chiamati preoccupati dall’inusuale ritardo a un appuntamento. Da lì, «la polizia mortuaria se l’è portato via, ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «Non è unper chi»: inizia così il racconto della storia diCampagnano, una disavventura iniziata dopo il suo decesso, avvenuto trefa. Le sue spoglie non hanno ancora trovato, a causa «del pressappochismo, dell’approssimazione, dell’indolenza, quando non della malafede e della connivenza di chi gestisce la cosa pubblica». Are sono i suoi, in una lunga lettera. Tutto inizia con la morte di, avvenuta in solitudine: il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri, che hanno forzato la serratura di casa dopo che alcuni dei suoili avevano chiamati preoccupati dall’inusuale ritardo a un appuntamento. Da lì, «la polizia mortuaria se l’è portato via, ...

