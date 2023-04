“Non conviene”. Migranti, pure Scanzi lo ammette: perché la sinistra ha già perso (Di lunedì 17 aprile 2023) I Migranti sono stati il principale tema di discussione della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 17 aprile. Italo Bocchino è stata l'unica voce favorevole alla linea del governo presieduto da Giorgia Meloni, con Lilli Gruber che gli ha contrapposto Chiara Gribaudo e Andrea Scanzi. Quest'ultimo ha però dovuto ammettere che la battaglia intrapresa dal Pd su tale fronte potrebbe non portare i frutti sperati, dal punto di vista elettorale. “Non so se convenga ingaggiare una battaglia dura con la destra sui Migranti - ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - in termini elettorali forse no perché probabilmente la maggioranza degli italiani la pensa come Meloni e Salvini. Bocchino dice che la destra ha vinto le elezioni perché ha detto che avrebbe stretto le maglie, ma se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Isono stati il principale tema di discussione della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 17 aprile. Italo Bocchino è stata l'unica voce favorevole alla linea del governo presieduto da Giorgia Meloni, con Lilli Gruber che gli ha contrapposto Chiara Gribaudo e Andrea. Quest'ultimo ha però dovutore che la battaglia intrapresa dal Pd su tale fronte potrebbe non portare i frutti sperati, dal punto di vista elettorale. “Non so se convenga ingaggiare una battaglia dura con la destra sui- ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - in termini elettorali forse noprobabilmente la maggioranza degli italiani la pensa come Meloni e Salvini. Bocchino dice che la destra ha vinto le elezioniha detto che avrebbe stretto le maglie, ma se ...

