Non c'è pace a Downing Street. Sunak indagato per gli affari della moglie (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è pace a Downing Street. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è finito sotto indagine per presunto conflitto d'interessi da parte dell'organo di controllo degli standard del Parlamento. Lo riporta il Guardian, precisando che l'inchiesta del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati «devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche». Una fonte di Downing Street ha precisato che l'indagine si riferisce alle quote ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è. Il primo ministro britannico, Rishi, è finito sotto indagine per presunto conflitto d'interessi da parte dell'organo di controllo degli standard del Parlamento. Lo riporta il Guardian, precisando che l'inchiesta del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati «devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimentoCamera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche». Una fonte diha precisato che l'indagine si riferisce alle quote ...

