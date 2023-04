Noel Gallagher: “Napoli o Inter in finale Champions League? Preferisco quelli scarsi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli o Milan: chi sfiderà l’Inter in semifinale di Champions League? Domani sera si deciderà al ‘Maradona’ quale delle due squadre vincerà lo scontro tutto italiano e chi affronterà la squadra di Simone Inzaghi per il sogno Istanbul. Se Napoli e Milan sono ancora in bilico per la qualificazione, infatti, i nerazzurri sembrano già certi del passaggio del turno, considerato lo 0-2 a Lisbona della scorsa settimana. Dal doppio confronto di maggio tra Inter e una tra Napoli e Milan, poi, si deciderà chi si giocherà il posto unico sul tetto d’Europa. Noel GallagherNoel Gallagher premia il Napoli: le parole Noel Gallagher, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023)o Milan: chi sfiderà l’in semidi? Domani sera si deciderà al ‘Maradona’ quale delle due squadre vincerà lo scontro tutto italiano e chi affronterà la squadra di Simone Inzaghi per il sogno Istanbul. See Milan sono ancora in bilico per la qualificazione, infatti, i nerazzurri sembrano già certi del passaggio del turno, considerato lo 0-2 a Lisbona della scorsa settimana. Dal doppio confronto di maggio trae una trae Milan, poi, si deciderà chi si giocherà il posto unico sul tetto d’Europa.premia il: le parole, ...

