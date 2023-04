Noel Gallagher | «In finale di Champions con il Manchester City vorrei l’Inter Lukaku è terribile»

(Di lunedì 17 aprile 2023), ex leader degli Oasis e grande tifoso del, ha scelto la squadra che vorrebbe affrontare indi, ex leader degli Oasis e grande tifoso del, ha scelto la squadra che vorrebbe affrontare in una ipoteticadiLeague. PAROLE – «Preferirei affrontareperché non sono molto bravi,non sta giocando bene, è. Certo,-Napoli sarebbe sicuramente lapiù bella, gli azzurri al momento sono superiori al Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’Inter, è la più debole” - calcioinglese : Noel Gallagher ha le idee chiare su chi vorrebbe che il suo Manchester City affrontasse in finale di Champions Leag… - FcInterNewsit : Noel Gallagher: 'Chi vorrei incontrare in finale di Champions? Se devo scegliere dico Inter, non sono molto bravi' - SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: Noel Gallagher su Sky Sport24 ora #SkySport - EnfantProdige : Noel Gallagher su Sky Sport24 ora #SkySport -

Il tifoso vip del Manchester City, ex leader degli Oasis, in un'intervista a Sky ha sbeffeggiato l'Inter: "In una eventuale finale di Champions mi auguro di pescare l'Inter, non sono molto bravi. Lukaku sta giocando ..., ex leader degli Oasis e noto tifoso del Manchester City, sceglie Inter per un'ipotetica finale di Champions League , ma i motivi sono poco lusinghieri per il club nerazzurro: '...Intervistata dalla redazione di SkySport24 , l'ex leader dei Oasis ,ha rifilato una bordata all'Inter e a Romelu Lukaku . Interpellato circa le possibili avversarie del 'suo' Manchester City in Champions League , il cantautore inglese ha spiegato: Poi, ...

Noel Gallagher sceglie la finalista ideale di Champions: "Inter. Non sono molto bravi..." TUTTO mercato WEB

Noel Gallagher è un grande appassionato di calcio ed è un grande tifoso del Manchester City. Il cantautore britannico, ex membro degli Oasis, va spesso all'Etihad Stadium a seguire la squadra di Pep ...Il noto artista tifoso del Manchester City ha espresso la sua preferenza per la finale di Champions League, spiegandone i motivi. In questo momento il Napoli è più forte del Milan, con il Napoli forse ...