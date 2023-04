Noel Gallagher | ' Amo Napoli | ma in finale di Champions'

(Di lunedì 17 aprile 2023), ex membro degli Oasis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle prossime sfide diLeague . Il cantante, grande tifoso del Manchester City , ha fatto le sue previsioni per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - FBiasin : Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’#Inter, è la più debole”. Ecco perché ho sempre preferito i Blur. - StCarnevale : RT @calcioinglese: Noel Gallagher ha le idee chiare su chi vorrebbe che il suo Manchester City affrontasse in finale di Champions League ??… - carmi_ne : @ilCallista ma in che senso c’era Noel Gallagher a Cologno Monzese? a fare che porco zio? - calcioinglese : Noel Gallagher ha le idee chiare su chi vorrebbe che il suo Manchester City affrontasse in finale di Champions Leag… -

Noel Gallagher: "Finale di Champions Vorrei l'Inter, non sono bravi. Lukaku è terribile" Gazzetta

