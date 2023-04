Noel Gallagher: “Amo Napoli, ma in finale di Champions vorrei l’Inter perchè sono meno bravi” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex Oasis, Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester city, ammette di amare il Napoli, ma per la finale di Champions preferisce l’Inter perché meno brava degli azzurri. Noel Gallagher, cantautore inglese e grande tifoso del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle fasi finali della Champions League. In un’intervista a Sky Sport, ha espresso le sue preferenze sulle possibili avversarie dei Citizens. Rispondendo alla domanda sull’avversaria preferita in una possibile finale, Gallagher ha affermato che preferirebbe affrontare l’Inter, poiché non è al meglio delle sue prestazioni e Lukaku non sta giocando bene. “Preferirei affrontare ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex Oasis,, grande tifoso del Manchester city, ammette di amare il, ma per ladipreferisceperchébrava degli azzurri., cantautore inglese e grande tifoso del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle fasi finali dellaLeague. In un’intervista a Sky Sport, ha espresso le sue preferenze sulle possibili avversarie dei Citizens. Rispondendo alla domanda sull’avversaria preferita in una possibileha affermato che preferirebbe affrontare, poiché non è al meglio delle sue prestazioni e Lukaku non sta giocando bene. “Preferirei affrontare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’Inter, è la più debole” - FcInterNewsit : Noel Gallagher: 'Chi vorrei incontrare in finale di Champions? Se devo scegliere dico Inter, non sono molto bravi' - calcioinglese : Noel Gallagher ha le idee chiare su chi vorrebbe che il suo Manchester City affrontasse in finale di Champions Leag… - napolipiucom : Noel Gallagher: 'Amo Napoli, ma in finale di Champions vorrei l'Inter perchè sono meno bravi' #anchestercity… - fpa82 : RT @fcin1908it: Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’Inter, è la più debole” -

Noel Gallagher: "Finale di Champions Vorrei l'Inter, non sono bravi. Lukaku è terribile" Gazzetta Noel Gallagher: “Amo Napoli, ma in…" Il celebre artista tifoso del Manchester City, Noel Gallagher, ha espresso la sua preferenza in ottica finale di Champions League, nel caso in cui, ovviamente, il “suo” City dovesse arrivarci: ecco le ... Noel Gallagher cuore City: “In finale vorrei affrontare l’Inter, non sono bravi. Lukaku è terribile” Noel Gallagher, ex leader degli Oasis e noto tifoso del Manchester City, sceglie Inter per un’ipotetica finale di Champions League, ma i motivi sono poco lusinghieri per il club nerazzurro: ... Il celebre artista tifoso del Manchester City, Noel Gallagher, ha espresso la sua preferenza in ottica finale di Champions League, nel caso in cui, ovviamente, il “suo” City dovesse arrivarci: ecco le ...Noel Gallagher, ex leader degli Oasis e noto tifoso del Manchester City, sceglie Inter per un’ipotetica finale di Champions League, ma i motivi sono poco lusinghieri per il club nerazzurro: ...