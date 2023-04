No, Putin non ha detto che «se l’Italia scende in guerra contro di noi colpiremo la sua classe politica» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 17 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook contenente una foto di Vladimir Putin e un testo virgolettato. Secondo quanto si legge nel post oggetto di analisi, il presidente russo avrebbe dichiarato: «Se l’Italia scende in guerra contro di noi, non ci rifaremo con il popolo italiano, non lo colpiremo. colpiremo la sua classe politica». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, oltre che in nessun comunicato ufficiale della presidenza russa. Su Facta.news ci siamo occupati svariate volte di false dichiarazioni attribuite a Vladimir ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 17 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook contenente una foto di Vladimire un testo virgolettato. Secondo quanto si legge nel post oggetto di analisi, il presidente russo avrebbe dichiarato: «Seindi noi, non ci rifaremo con il popolo italiano, non lola sua». Si tratta di una notizia infondata che non trova risin nessuna testata nazionale e internazionale, oltre che in nessun comunicato ufficiale della presidenza russa. Su Facta.news ci siamo occupati svariate volte di false dichiarazioni attribuite a Vladimir ...

