No, Michael Jordan non ha rifiutato una campagna pubblicitaria «da 120 milioni di dollari con la Disney» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 10 aprile 2023 sono stati pubblicati su Facebook due screenshot che mostrano un tweet in inglese e la sua traduzione in italiano. Nel tweet in questione si legge una presunta notizia su Michael Jordan. L’ex campione statunitense di pallacanestro avrebbe rifiutato «una campagna pubblicitaria da 120 milioni di dollari con la Disney», spiegando di averlo fatto perché «Mi piace la mia reputazione». Il contenuto diffuso su Twitter sostiene anche che tale richiesta della Disney a Jordan rientrerebbe nel tentativo disperato dell’azienda statunitense di riposizionarsi dopo che la sua presunta adesione alla «wokeness» le avrebbe causato danni. Con il termine inglese wokeness il tweet fa riferimento a quella che i ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 10 aprile 2023 sono stati pubblicati su Facebook due screenshot che mostrano un tweet in inglese e la sua traduzione in italiano. Nel tweet in questione si legge una presunta notizia su. L’ex campione statunitense di pallacanestro avrebbe«unada 120dicon la», spiegando di averlo fatto perché «Mi piace la mia reputazione». Il contenuto diffuso su Twitter sostiene anche che tale richiesta dellarientrerebbe nel tentativo disperato dell’azienda statunitense di riposizionarsi dopo che la sua presunta adesione alla «wokeness» le avrebbe causato danni. Con il termine inglese wokeness il tweet fa riferimento a quella che i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuova_venezia : «Ho creato io le Air Jordan 2 con cui Michael volava a canestro. Così sono entrato nella storia» - Alessan02165272 : Adesso il #lollobrigida si scatena e prende in ostaggio Michael Jordan. #GovernoMeloni #governodipagliacci - mrcefjr : @crissles referring to Michael Jordan’s son as “old boy son” on @ThisIsTheRead has me… Shkjskhskhkshshjsksj - mattinodipadova : «Ho creato io le Air Jordan 2 con cui Michael volava a canestro. Così sono entrato nella storia» - Chri_BamBam : Middleton diventato Michael Jordan, è finita -

Tessa Thompson protagonista di Hedda Gabler: collabora di nuovo con Nia DaCosta Di recente è riapparsa al cinema come interprete di Bianca Taylor - Creed al fianco di Michael B. Jordan in Creed III. L'attrice ha persino confessato che, per il ruolo, entrambi hanno affrontato una ... le sneakers usate da michael jordan durante i playoff del 1998 sono state vendute all'asta per... Estratto dell'articolo di Marco Belpoliti per 'la Repubblica' michael jordan sneakers nba finals 1998 Si può pagare un paio di scarpe usate per 2,2 milioni di dollari Evidentemente sì, ma solo se le ha usate Michael […] durante i playoff ... Sollima sta per tornare al cinema con un film girato a Cinecittà Dopo il successo internazionale di Gomorra e ZeroZeroZero , e l'uscita di Senza rimorso con Michael B. Jordan, Stefano Sollima è tornato dietro alla macchina da presa per Adagio , nuovo e ultimo capitolo di quella che lui stesso ha definito la sua trilogia criminale iniziata con Romanzo ... Di recente è riapparsa al cinema come interprete di Bianca Taylor - Creed al fianco diB.in Creed III. L'attrice ha persino confessato che, per il ruolo, entrambi hanno affrontato una ...Estratto dell'articolo di Marco Belpoliti per 'la Repubblica'sneakers nba finals 1998 Si può pagare un paio di scarpe usate per 2,2 milioni di dollari Evidentemente sì, ma solo se le ha usate[…] durante i playoff ...Dopo il successo internazionale di Gomorra e ZeroZeroZero , e l'uscita di Senza rimorso conB., Stefano Sollima è tornato dietro alla macchina da presa per Adagio , nuovo e ultimo capitolo di quella che lui stesso ha definito la sua trilogia criminale iniziata con Romanzo ... L’ultima partita di Michael Jordan in NBA Il Post La Nike e Jordan: un film sull'America Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... L’ultima partita di Michael Jordan in NBA Fu vent'anni fa, quando lui aveva già superato i quarant'anni e dopo che già si era ritirato altre due volte, e per molti fu la fine di un'epoca ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Fu vent'anni fa, quando lui aveva già superato i quarant'anni e dopo che già si era ritirato altre due volte, e per molti fu la fine di un'epoca ...