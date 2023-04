No! La foto del bambino estratto dalle macerie condivisa dall’ambasciata ucraina non è del terremoto in Turchia (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 15 aprile 2023 l’ambasciata d’ucraina in Italia pubblica due foto associate a un edificio colpito a Sloviansk, nell’area del Donbass. In una si vedono degli uomini che portano fuori dalla struttura una persona appena estratta dalle macerie, nell’altra un bambino che non ce l’ha fatta. Secondo diversi utenti, le foto sarebbero state scattate durante il terremoto in Turchia e che l’ambasciata starebbe compiendo un atto di sciacallaggio nei confronti delle vittime della tragedia. Non è affatto così. Per chi ha fretta Una delle foto condivise dall’ambasciata d’ucraina è parziale e non permette agli utenti di leggere le scritte in cirillico nella divisa del pompiere (che non vengono usate in ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 15 aprile 2023 l’ambasciata d’in Italia pubblica dueassociate a un edificio colpito a Sloviansk, nell’area del Donbass. In una si vedono degli uomini che portano fuori dalla struttura una persona appena estratta, nell’altra unche non ce l’ha fatta. Secondo diversi utenti, lesarebbero state scattate durante iline che l’ambasciata starebbe compiendo un atto di sciacallaggio nei confronti delle vittime della tragedia. Non è affatto così. Per chi ha fretta Una dellecondivised’è parziale e non permette agli utenti di leggere le scritte in cirillico nella divisa del pompiere (che non vengono usate in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : Tiffany Pontes Dover, l'infermiera americana che secondo i complottisti No Vax sarebbe morta in diretta TV subito d… - LaJulietaMM : Cita este tuit con una foto donde no salga tu rostro - JeonJungkook_BR : 1 ano que Jungkook emocionou alterando sua foto de perfil no IG (In memoriam) ?? - Luketrt_ : No per me non sono uguali queste foto, me lo metti il mi piacino? - lapinessafrancy : @Ale__Vale_ No no tesoro hai ragione tu.... Ho tolto il post, abbiamo scritto Niliperi anziché Nilperi ??????????..... E… -