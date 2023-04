NJPW | Il contratto di Sasha Banks scadrà domenica | cosa accadrà dopo?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nel maggio del 2022, l’abbandono della WWE da parte die Naomi ha fatto molto rumore. Mentre Naomi non è ancora approdata in un’altra compagnia, Mercedes Mone è già tornata sul ring ed è addirittura diventata campionessa della New Japan Pro Wrestling. La exha debuttato nellaa Wrestle Kingdom a gennaio. Successivamente ha vinto il titolo femminile della compagnia. Ora, come campionessa, il suosta per scadere. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato della situazione attuale di Mercedes Mone. Pare che sia in trattative con laper un nuovo accordo dato che il suoattuale scade. “Sono in corso i negoziati per un ulteriore incontro. L’ultimo ...