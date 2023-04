Nika Island è stata proclamata prima "Isola Gentile" al mondo

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Domenica 2 aprile, con una suggestiva cerimonia al tramonto sotto l’albero plurisecolare Ficus bengalensis – “Nika” in divehi, la lingua locale – Nika” al. L’maldiviana dell’atollo di Ari è, infatti, entrata a far parte dell’International Kindness Movement, il movimento collettivo internazionale nato nel 2020 e che oggi coinvolge oltre 300.000 persone e centinaia di enti, imprese e istituzioni in Italia e all’estero nella diffusione del valore universale dellazza, trasformandolo in progetti concreti ad alto impatto sociale per le comunità e i territori in tutto il. La cerimonia di proclamazione ha visto la firma del “Manifesto ...