Nicola Pietrangeli racconta il tennis italiano e fa un pronostico per il futuro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il campione italiano di tennis Nicola Pietrangeli racconta la storia del tennis italiano e fa un pronostico per il futuro. Tutte le ultime indiscrezioni. Chi è il giocatore più forte della storia del tennis italiano? Nicola Pietrangeli, ovviamente, per il numero di vittorie portate a casa. Come direbbe lo stesso interessato. Qualcuno, però, potrebbe surclassarlo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 aprile 2023) Il campionedila storia dele fa unper il. Tutte le ultime indiscrezioni. Chi è il giocatore più forte della storia del, ovviamente, per il numero di vittorie portate a casa. Come direbbe lo stesso interessato. Qualcuno, però, potrebbe surclassarlo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... com_notizie : #Tennis, l'intervista esclusiva a Nicola #Pietrangeli - alessio_morra : Uno che si chiama Tristan Samuel #Weissborn, che sembra uscito dal valzer del gran bello dei debuttanti di #Vienna,… - Gigimangia104 : @paolobertolucci The Fab four col Maestro Nicola Pietrangeli, quel tennis divertiva davvero #gliannipassano i… - FeliciOria94049 : RT @MaxCort71301390: @paolobertolucci E comunque il più figo rimane sempre lui. Il Capitano. Nicola Pietrangeli. - CurtoSimone : By miles the best Italian Davis Cup team ever. From left to right: Adriano Panatta Paolo Bertolucci Nicola Pietra… -