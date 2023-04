«Nel crowdfunding di ambito editoriale vale molto di più proporre un nuovo prodotto» (Di lunedì 17 aprile 2023) È un dato di fatto. Nell’ultimo periodo, soprattutto grazie all’accessibilità che viene garantita dai nuovi strumenti digitali, il crowdfunding è diventato un sistema estremamente utilizzato dalle varie realtà editoriali: quelle nuove, così come quelle più radicate nell’ecosistema. Da qui, ad esempio, la scelta di Lettera22 di utilizzare proprio il crowdfunding per provare a lanciare un nuovo prodotto, la sua rivista cartacea di giornalismo illustrato. Con Angelo Rindone, CEO di Produzionidalbasso – la piattaforma utilizzata da Lettera 22 per il suo crowdfunding -, abbiamo provato a capire perché il mondo dell’editoria fa sempre più ricorso a questo modello. LEGGI ANCHE > Il progetto di Lettera 22: in cosa consiste e perché è stato avviato un crowdfunding Angelo Rindone e il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 aprile 2023) È un dato di fatto. Nell’ultimo periodo, soprattutto grazie all’accessibilità che viene garantita dai nuovi strumenti digitali, ilè diventato un sistema estremamente utilizzato dalle varie realtà editoriali: quelle nuove, così come quelle più radicate nell’ecosistema. Da qui, ad esempio, la scelta di Lettera22 di utilizzare proprio ilper provare a lanciare un, la sua rivista cartacea di giornalismo illustrato. Con Angelo Rindone, CEO di Produzionidalbasso – la piattaforma utilizzata da Lettera 22 per il suo-, abbiamo provato a capire perché il mondo dell’editoria fa sempre più ricorso a questo modello. LEGGI ANCHE > Il progetto di Lettera 22: in cosa consiste e perché è stato avviato unAngelo Rindone e il ...

