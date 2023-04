Nel 2023 protezione speciale per 3.800 richiedenti (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel 2023, su 19.000 decisioni adottate finora dalle Commissioni territoriali sulle domande di asilo, il 20% (3.800) è stato di riconoscimento della protezione speciale, il 17% di riconoscimento della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel, su 19.000 decisioni adottate finora dalle Commissioni territoriali sulle domande di asilo, il 20% (3.800) è stato di riconoscimento della, il 17% di riconoscimento della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? #Calciopoli, #Moratti e #Facchetti e le intercettazioni mai date ai pm ?? Dal dossier Calciopoli pubblicato ne… - pisto_gol : Cara @Gazzetta, un vero sportivo non deve essere deluso da un ragazzo di 21 anni che in questa stagione ha guadagna… - RaiNews : Un maxi sequestro di dimensioni mai viste: più di 2 tonnellate di cocaina, all'interno di 1.600 panetti, che galleg… - marialetiziama9 : RT @11Giuliano: N'altra: morta la donna di 46 anni di Santo Stefano colpita da emorragia cerebrale. È morta Eleonora Caputo, la donna di 46… - magicaGrmente22 : RT @ImolaOggi: Arcore (Milano), donna aggredita per rapina nel sottopasso: arrestato nigeriano -