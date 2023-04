«Negli anni ci abbiamo riprovato ma non c’è un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia». La showgirl è tornata a parlare dell'amore con il calciatore, durato dal giugno del 2011 ad aprile 2012, dal quale è nata una bambina. E anche delle scelte sbagliate compiute, come quella di mettere in vendita la sua verginità. «Ero una ragazzina, ero ingenua. Mi fu consigliato dalle persone che mi seguivano» (Di lunedì 17 aprile 2023) Mamma e papà di Pia. Così si definiscono oggi Raffaella Fico e Mario Balotelli. La showgirl, ex compagna del calciatore, torna a parlare della chiacchieratissima storia d’amore dalla quale è nata una figlia. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, spiega perché tra i due non potrà esserci alcun futuro sentimentale. amore: come capire quando non è la persona giusta guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Mamma e papà di Pia. Così si definiscono oggi Raffaella Fico e Mario Balotelli. La, ex compagna del, torna aa chiacchieratissima storia d’dallauna figlia. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, spiega perché tra i due non potrà esserci alcunsentimentale.capire quando non è la persona giusta guarda le foto Leggi ...

