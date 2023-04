“Neetwork in rete”, bando da 2,3 milioni: aiuto ai giovani che non studiano né lavorano (Di lunedì 17 aprile 2023) Da Fondazione Cariplo arriva un nuovo aiuto concreto ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcuna attività di formazione. Con un contributo da 2,3 milioni di euro viene lanciato il nuovo bando “Neetwork in rete”, rivolto appunto ai Neet. Specifica attenzione è dedicata ai più fragili, ovvero ragazzi e ragazze con età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso al massimo della qualifica professionale e disoccupati da almeno 3 mesi. L’obiettivo è sostenere iniziative di intercettazione, aggancio e attivazione dei Neet a maggior rischio di marginalità mediante percorsi di inserimento lavorativo e, laddove possibile, di ripresa degli studi che siano efficaci nel rafforzarne l’autostima, motivarli e aumentarne l’occupabilità. Il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Da Fondazione Cariplo arriva un nuovoconcreto aiche non, none non sono impegnati in alcuna attività di formazione. Con un contributo da 2,3di euro viene lanciato il nuovoin”, rivolto appunto ai Neet. Specifica attenzione è dedicata ai più fragili, ovvero ragazzi e ragazze con età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso al massimo della qualifica professionale e disoccupati da almeno 3 mesi. L’obiettivo è sostenere iniziative di intercettazione, aggancio e attivazione dei Neet a maggior rischio di marginalità mediante percorsi di inserimento lavorativo e, laddove possibile, di ripresa degli studi che siano efficaci nel rafforzarne l’autostima, motivarli e aumentarne l’occupabilità. Il ...

