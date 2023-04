Né Calenda né Renzi. E vi spiego perché (Di lunedì 17 aprile 2023) Non voglio entrare nella confusa e scomposta diatriba che sta continuando senza sosta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sul piano squisitamente politico resto dell’idea che, essendo chiaramente fallito il progetto di creare un polo laico liberal-riformista che avesse un peso, per i due egocentrici personaggi l’incompatibilità personale non trovava più alcun bilanciamento nella raccolta di un consenso in caduta libera. Sta di fatto che né l’ex rottamatore quasi rottamato e né l’ex ragazzo prodigio nato con la camicia, sostenuto da molti calci nel di dietro, allo stato attuale sembrano poter uscire indenni dalla palude dell’indifferenza generale in cui sono sprofondati. Tuttavia, mentre Calenda ha dalla sua la possibilità di spendersi ancora la carta della nuovismo, che in Italia consente di ottenere risultati stupefacenti (pensiamo al ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 aprile 2023) Non voglio entrare nella confusa e scomposta diatriba che sta continuando senza sosta tra Matteoe Carlo. Sul piano squisitamente politico resto dell’idea che, essendo chiaramente fallito il progetto di creare un polo laico liberal-riformista che avesse un peso, per i due egocentrici personaggi l’incompatibilità personale non trovava più alcun bilanciamento nella raccolta di un consenso in caduta libera. Sta di fatto che né l’ex rottamatore quasi rottamato e né l’ex ragazzo prodigio nato con la camicia, sostenuto da molti calci nel di dietro, allo stato attuale sembrano poter uscire indenni dalla palude dell’indifferenza generale in cui sono sprofondati. Tuttavia, mentreha dalla sua la possibilità di spendersi ancora la carta della nuovismo, che in Italia consente di ottenere risultati stupefacenti (pensiamo al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Con un certo ritardo sulla tabella di marcia, otto mesi dopo aver stipulato un patto con lui, Carlo Calenda sembra… - raffaellapaita : «Le parole di Calenda di ieri ricordano il livore dell'antiberlusconismo di Travaglio, non certo quelle di un leade… - ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - GustavoMichele6 : @ClaudioMori7 @mariamacina @Gilda36776858 Non ne ha fatto nessuno, e se lo avesse fatto Calenda avrebbe dovuto diss… - rotre54 : #MeloniVergogna si sta mangiando il Paese e noi stiamo qui a cazzeggiare su #Renzi & #Calenda. ?#ILNULLA… -