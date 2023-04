‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, patteggia (Di lunedì 17 aprile 2023) Vent’anni di carcere per il rampollo di una delle dinastie di ‘Ndrangheta più potenti nel Milanese. È la pena inflitta a Davide Flachi, figlio dello storico boss della Comasina Pepè Flachi, morto a gennaio 2022, nel processo con rito abbreviato – che gli è valso lo sconto di un terzo della pena – su una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e armi, frodi alle assicurazioni ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Nello stesso procedimento, accusato di essere il prestanome di Davide Flachi, ha patteggiato una pena a tre anni e mezzo di carcere Franco Terlizzi, ex pugile ed ex concorrente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Vent’di carcere per il rampollo di una delle dinastie dipiù potenti nel Milanese. È la pena inflitta a Davidedello storico, morto a gennaio 2022, nel processo con rito abbreviato – che gli è valso lo sconto di un terzopena – su una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e armi, frodi alle assicurazioni ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Nello stesso procedimento, accusato di essere il prestanome di Davide, hato una pena a tree mezzo di carcere, ex pugile ed ex concorrente ...

