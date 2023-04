Nave di Barbanera | il caso irrisolto finalmente è stato completato

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il mistero del relitto delladi, il terribile pirata, èsvelato grazie a una ricerca pubblicata sull’International Journal of Nautical Archaeology. La storia della“Queen Anne’s Revenge” inizia nel XVIII secolo. Questa era unamercantile francese, ma venne catturata nel 1717 da Edward Teach, noto come. Egli la usò per accumulare tesori nei Caraibi fino a quando non affondò nel 1718 vicino alla Carolina del Nord. Il relitto venne riscoperto nel 1996.di: cosa successe in passato? Negli anni, gli archeologi sono stati in grado di recuperare tesori dal relitto, tra cui oro, documenti, mercurio, oggetti in ottone, perle di vetro e centinaia di pezzi di carbone. Tuttavia, l’estrazione di ...