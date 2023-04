Nave da guerra Usa nello Stretto di Taiwan: “Impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto”. Pechino: “Abbiamo monitorato” (Di lunedì 17 aprile 2023) La tensione tra Cina e Usa non cala. Otto giorni fa undici navi da guerra e 70 caccia cinesi erano stati protagonisti di una manovra militare intorno a Taiwan, oggi si apprende che il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica “un transito di routine nello Stretto di Taiwan in acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale”, maturato appunti pochi giorni dopo che Pechino ha concluso i suoi ultimi giochi di guerra intorno all’isola. La Nave, ha reso noto la Settima Flotta Usa, ha attraversato il corridoio nello Stretto “che si trova oltre il mare territoriale di qualsiasi Stato costiero”. L’operazione, si legge in una nota, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) La tensione tra Cina e Usa non cala. Otto giorni fa undici navi dae 70 caccia cinesi erano stati protagonisti di una manovra militare intorno a, oggi si apprende che il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica “un transito di routinediin acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale”, maturato appunti pochi giorni dopo cheha concluso i suoi ultimi giochi diintorno all’isola. La, ha reso noto la Settima Flotta Usa, ha attraversato il corridoio“che si trova oltre il mare territoriale di qualsiasi Stato costiero”. L’operazione, si legge in una nota, ...

