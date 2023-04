Nave da guerra Usa in transito nello Stretto di Taiwan | tensioni con la Cina

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica "undi routinediin acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità...

Agenzia A pochi giorni dalle esercitazioni della Cina intorno all'isola – Il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica “un transito di routine nello Stretto di Taiwan… Leggi ...Il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica “un transito di routine nello Stretto di Taiwan in acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in ...