Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Naufrago Cutro, gli scafisti girarono un video promozionale - Teste a incidente probatorio,dovevamo inneggiare a or… - fisco24_info : Naufrago di Cutro, gli scafisti girarono un video promozionale: Teste nell'incidente probatorio: dovevamo inneggiar… - ottaviano_anna : RT @fanpage: 'Ho preso mio fratello e ci siamo buttati a mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua, sin dalle 4. Il bim… -

Lo ha detto, l'iraniano Rezappourmoghaddam Motjabur, uno dei sopravvissuti al naufragio di Steccato dinel corso della testimonianza resa per oltre due ore nel corso dell'incidente probatorio ...Durante la traversata conclusa con il naufragio davanti alla spiaggia di Steccato diin cui sono morte almeno 94 persone, gli scafisti girarono dei video a fini promozionali. È quanto ha raccontato uno dei superstiti, l'iraniano Rezappourmoghaddam Motjabu ai giudici di Crotone ...Leggi anche Naufragio, trovato altro corpo: è 92esima vittima Migranti, due naufragi in ... Sono in corso accertamenti, invece, sul terzo, che presenta uno stato di spossatezza ...

"Quando chiedevamo di chiamare la polizia ci dicevano che dovevano far tornare la barca in Turchia. La tempesta era forte, era pericoloso abbiamo pensato di morire. L'acqua entrava dagli oblò. (ANSA) ...Come fa la vostra coscienza a stare tranquilla”. Lo ha detto, l’iraniano Rezappourmoghaddam Motjabur, uno dei sopravvissuti al naufragio di Steccato di Cutro nel corso della testimonianza resa per ...