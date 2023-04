Nations Cup di Ciclismo, 15 Azzurri in gara dal 20 aprile (Di lunedì 17 aprile 2023) La Nazionale di Ciclismo su pista si prepara per la terza tappa di Nations Cup. Sarà Milton, in Canada, la sede dell’evento internazionale che assegna anche punti ai fini della qualificazione olimpica. Per la competizione in programma da giovedì 20 a domenica 23 aprile il commissario tecnico Marco Villa ha scelto i seguenti atleti. Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Chiara Consonni, Matteo Donegà, Martina Fidanza, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini, Matteo Tugnolo, Miriam Vece. Di seguito il programma delle finali. Venerdì 21 aprile Donne – Team Pursuit Uomini – Team Pursuit Donne – Team Sprint Uomini – Team Sprint Donne – Elimination Uomini – Elimination Sabato 22 aprile Donne – Madison Uomini – Keirin Donne – ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) La Nazionale disu pista si prepara per la terza tappa diCup. Sarà Milton, in Canada, la sede dell’evento internazionale che assegna anche punti ai fini della qualificazione olimpica. Per la competizione in programma da giovedì 20 a domenica 23il commissario tecnico Marco Villa ha scelto i seguenti atleti. Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Chiara Consonni, Matteo Donegà, Martina Fidanza, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini, Matteo Tugnolo, Miriam Vece. Di seguito il programma delle finali. Venerdì 21Donne – Team Pursuit Uomini – Team Pursuit Donne – Team Sprint Uomini – Team Sprint Donne – Elimination Uomini – Elimination Sabato 22Donne – Madison Uomini – Keirin Donne – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @Coninews: 15 pistard per Milton ?? Ecco i nomi dei convocati per la terza tappa di Nations Cup di ciclismo su pista. Si correrà in Cana… - bicitv : UCI Track Nations Cup: gli azzurri per Milton - Zcfnews : Friuli Venezia Giulia. Conclusa la Fase Regionale della Danone Nations Cup - - Coninews : 15 pistard per Milton ?? Ecco i nomi dei convocati per la terza tappa di Nations Cup di ciclismo su pista. Si corre… - GazzettadiSiena : La gara ciclistica Eroica Internazionale Juniores Nations Cup passerà il 21 aprile sul territorio e arrivando al p… -