Nathaly Caldonazzo, guai a L'Isola dei famosi? Ecco cosa è accaduto (Di lunedì 17 aprile 2023) Problemi per Nathaly Caldonazzo prima dell'esordio a L'Isola dei famosi? La showgirl si sarebbe infortunata Neanche il tempo di partire e già si parla di infortuni a L'Isola dei famosi. A infiammare le ore precedenti alla partenza del programma, fissata per questa sera su Canale Cinque, è l'infortunio di Nathaly Caldonazzo. La showgirl infatti, che si è concessa ai soliti scatti fotografici di presentazione del cast, avrebbe rimediato un problema al gomito, visto che ha indossato una evidente fascia nera che potrebbe indicare appunto qualche piccolo problema subito nelle scorse ore. L'indiscrezione è stata riportata dal portale TV Italiana, che ha diffuso la foto in questione in cui si nota la bellissima Nathaly, reduce dall'esperienza ...

