(Di lunedì 17 aprile 2023) La famosa showgirlsta per partire per una nuova e incredibile avventura. Salperà per l’Isola dei Famosi 2023 e dovrà affrontare tante sfide e avventure sull’isola sperduta in Honduras. Riuscirà a cavarsela? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo chi è il suo exche l’ha fatta soffrire e perché si sono lasciati! La vita privata diLa vita privata della showgirl è sempre stata molto turbolenta e ricca di delusioni. Tra le sue storie d’amore, non sono mancati i rimorsi e spesso ha raccontato di aver instaurato relazioni molto tossiche. Ricordiamo la sua storia con Massimo Troisi, finita soprattutto a causa della gelosia morbosa di lui. Anche la relazione con Andrea Ippoliti ha lasciato molti strascichi di angoscia e tristezza nella modella. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Nathaly Caldonazzo, chi è l'ex marito: età, lavoro, figli, foto e Instagram #isoladeifamosi #isola - GossipOne_it : Infortunio all'Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo rischia già l'eliminazione? #gfvip #uominiedonne #amici22… - GossipOne_it : Infortunio all'Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo rischia già l'eliminazione? - serperuta : RT @see_lallero: Come immagino Nathaly Caldonazzo nella prima puntata : 'Buonasera Ilary NO PERCHÉ LEI HA MOSTRATO LA PERSONA CHE È FALSA E… - see_lallero : Come immagino Nathaly Caldonazzo nella prima puntata : 'Buonasera Ilary NO PERCHÉ LEI HA MOSTRATO LA PERSONA CHE È… -

E poi ancora l'attrice Corinne Clery, l'attrice Fiore Argente, la modella Helena Prestes, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli, Paolo Noise e Marco Predolin, le showgirle Pamela ...Dall'amore per Leontine Snell alla relazione burrascosa conclusasi con il divorzio: scopriamo cosa c'è da sapere su Mario, padre di. Marioè stato un imprenditore originario della Roma bene che, insieme alla coreografa e ballerina olandese Leontine Snell, ha avuto due figlie: la showgirl..., nuova naufraga dell' Isola dei Famosi , ha una figlia di nome Mia , nata dalla relazione con l'imprenditore partenopeo, Riccardo Sangiuliano . Ma chi è la giovane conosciuta già ...

Nathalie Caldonazzo all'Isola dei Famosi: l'amore con Troisi, l'incidente che l'ha resa invalida, il fidanzato ilmessaggero.it

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We may share your cookies wi ...Nathaly Caldonazzo, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi, ha una figlia di nome Mia, nata dalla relazione con l’imprenditore partenopeo, Riccardo Sangiuliano. Ma chi è la giovane conosciuta già in ...