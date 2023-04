Nathaly Caldonazzo | chi è la figlia Mia Sangiuliano | età | foto | padre | fidanzato e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non ha paura di niente e ha deciso di partire per l’Honduras, showgirl amatissima dal pubblico che ha già partecipato al Grande Fratello Vip. E che ora è pronta a ritornare in tv, sul piccolo schermo: lei, infatti, è tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede al timone, ancora una volta, Ilary Blasi. Lasi farà conoscere sotto un altro aspetto, quasi sicuramente: si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore incondizionato per laMia. View this post onA post shared by(@) Chi è ile cosa sappiamo su ...