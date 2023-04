Naster lancia Supremasea | la bellezza della nautica | l’unicità delle materie

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Viaggiare verso mondi inesplorati e scoprire rotte mai solcate prima.festeggia una nuova grande conquista. Martedì 11 aprile l’azienda – che da oltre quarant’anni produce film protettivi e nastri adesivi adatti ad ogni esigenza, resistenti, sicuri, versatili e facili da utilizzare – ha presentato, una linea dei prodotti pensati per offrire ai cantieri nautici l’eccellenza dei migliori materiali made in Italy. Quando parliamo di mare e oceani – si sa – pensiamo al sole, alla bella vita, al relax totale. Il mondo, in realtà, è molto di più. Ci sono professionisti e appassionati che ricercano nell’esperienza al largo qualcosa di unico, qualcosa che la terra ferma non è in grado di dare. Servono strutture adeguate, materiali di eccellenza certificata. In quest’ultimo campo, ...