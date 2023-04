Nasce il primo gruppo al mondo dedicato al riciclo dei pneumatici (Di lunedì 17 aprile 2023) È stato istituito il primo gruppo al mondo dedicato al riciclo dei pneumatici su larga scala. Ad annunciarlo Scandinavian Enviro Systems e Antin Infrastructure Partners grazie al supporto di Michelin. La joint venture prevede impianti di riciclo per i pneumatici fuori uso in tutta Europa. La capacità totale in ambito riciclo si attesterà attorno ad 1 milione di tonnellate di pneumatici entro il 2030. Il primo impianto situato in Svezia sarà operativo entro il 2025. Con il supporto di Michelin, la nuova ed innovativa realtà europea potrà accelerare l’avvento di un’economia circolare nel settore pneumatici. L’investimento iniziale della joint venture sarà finanziato dalla ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 17 aprile 2023) È stato istituito ilalaldeisu larga scala. Ad annunciarlo Scandinavian Enviro Systems e Antin Infrastructure Partners grazie al supporto di Michelin. La joint venture prevede impianti diper ifuori uso in tutta Europa. La capacità totale in ambitosi attesterà attorno ad 1 milione di tonnellate dientro il 2030. Ilimpianto situato in Svezia sarà operativo entro il 2025. Con il supporto di Michelin, la nuova ed innovativa realtà europea potrà accelerare l’avvento di un’economia circolare nel settore. L’investimento iniziale della joint venture sarà finanziato dalla ...

