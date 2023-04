Napoli: un progetto per due circolari filoviarie sulla collina (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, in relazione alla necessità di un ritorno a Napoli dell’utilizzo di reti filoviarie nell’ambito dl un piano urbano per la mobilità sostenibile, rilancia uno studio di fattibilità, redatto tempo addietro, che andrebbe ovviamente adeguato all’attuale situazione, in particolare per quanto riguarda i percorsi lungo via Scarlatti e via Luca Giordano, tratti di strada attualmente pedonalizzati, per l’istituzione di circolari filoviarie nell’ambito del territorio della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella. “Questo studio di fattibilità di massima – afferma Capodanno – si muove nell’ottica di ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico determinato dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valoriri, in relazione alla necessità di un ritorno adell’utilizzo di retinell’ambito dl un piano urbano per la mobilità sostenibile, rilancia uno studio di fattibilità, redatto tempo addietro, che andrebbe ovviamente adeguato all’attuale situazione, in particolare per quanto riguarda i percorsi lungo via Scarlatti e via Luca Giordano, tratti di strada attualmente pedonalizzati, per l’istituzione dinell’ambito del territorio della municipalitàre, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella. “Questo studio di fattibilità di massima – afferma Capodanno – si muove nell’ottica di ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico determinato dal ...

