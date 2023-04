Napoli tra turismo calcistico e sicurezza, questa sera a Fides (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono intervenuti anche i giornalisti Raffaella Iuliano e Umberto Chiariello alla quinta puntata di Fides, il programma ideato e condotto da Rosa Criscuolo che andrà in onda questa sera alle 22.30 su NapoFlix, canale 86 in tutta la Campania, con un focus su turismo, turismo sportivo e sicurezza nella città di Napoli. Raffaella Iuliano si è detta preoccupata portando ad esempio il forte «contrasto tra l’eccellenza calcistica e tutto quello che c’è intorno, nella città e nella provincia, che si rispecchia in una realtà differente, carente di modelli o con modelli sbagliati come viene mostrato in alcune fiction televisive». La giornalista, figlia del compianto Carlo Iuliano, il professionista stimato e apprezzato da tutti e che aveva ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono intervenuti anche i giornalisti Raffaella Iuliano e Umberto Chiariello alla quinta puntata di, il programma ideato e condotto da Rosa Criscuolo che andrà in ondaalle 22.30 su NapoFlix, canale 86 in tutta la Campania, con un focus susportivo enella città di. Raffaella Iuliano si è detta preoccupata portando ad esempio il forte «contrasto tra l’eccellenza calcistica e tutto quello che c’è intorno, nella città e nella provincia, che si rispecchia in una realtà differente, carente di modelli o con modelli sbagliati come viene mostrato in alcune fiction televisive». La giornalista, figlia del compianto Carlo Iuliano, il professionista stimato e apprezzato da tutti e che aveva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Calciopoli, #Facchetti: 'Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: ess… - fattoquotidiano : “Napoli sono loro”: la guerra tra De Laurentiis e gli ultras era solo una pinzillacchera - capuanogio : Il mancato giallo a #Leao per il calcio alla bandierina è un errore grave. La gestione dei cartellini, con differen… - giuseppeman81 : RT @CislPuglia: Consiglio generale #CislPuglia, @CastellucciAnto: tra i temi trattati, la raccolta firme per la proposta di legge Cisl sull… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: Sarà il fischietto polacco Szymon #Marciniak ad arbitrare #NapoliMilan di #ChampionsLeague: 77 le presenze europee, div… -