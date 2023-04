Napoli tra eccellenza calcistica, turismo e sicurezza: focus di Fides di Rosa Criscuolo su NapoFlix (Di lunedì 17 aprile 2023) Fides, il programma ideato e condotto da Rosa Criscuolo che andrà in onda questa sera alle 22.30 su NapoFlix, canale 86 in tutta la Campania, ha aperto un focus su turismo, turismo sportivo e sicurezza nella città di Napoli. Il problema atavico della violenza urbana di Napoli è amplificato dal fenomeno del turismo sportivo legato anche alle straordinarie prestazioni della squadra di calcio e, quindi dai corposi flussi di persone che entrano in città, provenienti da ogni parte del mondo. C’è una emergenza sicurezza e questo tema è stato sviscerato in più parti dagli ospiti di Fides. A partire dal dott. Giuseppe Visone, Sostituto Procuratore della DDA di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023), il programma ideato e condotto dache andrà in onda questa sera alle 22.30 su, canale 86 in tutta la Campania, ha aperto unsusportivo enella città di. Il problema atavico della violenza urbana diè amplificato dal fenomeno delsportivo legato anche alle straordinarie prestazioni della squadra di calcio e, quindi dai corposi flussi di persone che entrano in città, provenienti da ogni parte del mondo. C’è una emergenzae questo tema è stato sviscerato in più parti dagli ospiti di. A partire dal dott. Giuseppe Visone, Sostituto Procuratore della DDA di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Calciopoli, #Facchetti: 'Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: ess… - capuanogio : Il mancato giallo a #Leao per il calcio alla bandierina è un errore grave. La gestione dei cartellini, con differen… - PBPcalcio : Certo che unendo i puntini tra le parole di Calabria 'l'arbitro ci ha detto che il Var andava e non andava...' e qu… - RossoneroDomy : RT @napolista: Ultras #Feyenoord saranno a #Napoli, invitati dai napoletani ad aiutarli contro il Milan (Messaggero) Un asse quello tra le… - franzoni_sara : RT @fcin1908it: #Calciopoli, #Facchetti: 'Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: essere stat… -