Napoli, Spalletti: «Questa volta sarà più facile fermare il Milan»

Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in vista del ritorno di Champions League contro il Milan

Luciano Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss della sfida tra Napoli e Milan. PAROLE – «Osimhen a dato quella vampata di entusiasmo che ormai gli attribuiscono giustamente i nostri tifosi e ha fatto vedere subito di essere dentro la partita. Gli servivano questi 25? di rodaggio per essere pronto a giocare martedì. E' stato fatto un lavoro ricercato in maniera corretta. Formazione? Più o meno ce l'ho in mente, poi è chiaro che si andrà a vedere anche i calciatori negli allenamenti. I tifosi sono fondamentali per noi. Quando ho visto che c'è stato il riavvicinamento sono stato felicissimo, è stato merito di De Laurentiis. Io dico che privare i nostri calciatori ...

