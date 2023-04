Napoli, Spalletti: "Giocheremo per vincere, daremo tutto, sarò felice solo se passeremo il turno" (Di lunedì 17 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Milan, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare come nella partita d'andata, siamo usciti con qualche svantaggio ma non troppi. In generale la prestazione che mi aspetto è quella della partita d'andata". Vi trovate costretti per la prima volta a inseguire: cambia qualcosa? "Sono convinto che si riesce a creare situazioni importanti sono se si fa prestazione di alto livello, se siamo intensi, se siamo bravi a trovare quegli spazi e a uscirne il più veloce possibile. Se siamo bravi a fare il possesso palla che ci mette nelle condizioni di trovare le nostre qualità, perché siamo una squadra che deve giocare a calcio. E' difficile tirare fuori il colpo da soli se non c'è un ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Milan, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare come nella partita d'andata, siamo usciti con qualche svantaggio ma non troppi. In generale la prestazione che mi aspetto è quella della partita d'andata". Vi trovate costretti per la prima volta a inseguire: cambia qualcosa? "Sono convinto che si riesce a creare situazioni importanti sono se si fa prestazione di alto livello, se siamo intensi, se siamo bravi a trovare quegli spazi e a uscirne il più veloce possibile. Se siamo bravi a fare il possesso palla che ci mette nelle condizioni di trovare le nostre qualità, perché siamo una squadra che deve giocare a calcio. E' difficile tirare fuori il colpo da soli se non c'è un ...

