Napoli, Spalletti: “Giocare senza paura col Milan per ottenere felicità infinita” (Di lunedì 17 aprile 2023) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan e le sue sono parole di grande determinazione Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Lucianoparla in conferenza stampa alla vigilia die le sue sono parole di grande determinazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Spalletti: 'Per il Milan formazione decisa. Osimhen ha dato entusiasmo' #spalletti #napolimilan #CHAMPIONSLEAGUE… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - antonellaa262 : Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions Leagu… - LuigiLiccardo6 : RT @DAZN_IT: #Napoli, #Spalletti è pronto per la sfida col #Milan. L'allenatore azzurro in conferenza: 'Domani sera rischiamo la felicità… -