“Napoli sono loro”: la guerra tra De Laurentiis e gli ultras era solo una pinzillacchera (Di lunedì 17 aprile 2023) La guerra tra De Laurentiis e i tifosi – la battaglia di civiltà che doveva segnare una rivoluzione culturale per il calcio napoletano e non solo – era tutta una pinzillacchera, come direbbe Totò. È finita con il presidente sotto scorta, che posa in foto con gli ultras da cui dovrebbe essere protetto, in nome della Champions e della festa scudetto. Pace fatta, anche se sembra più una tregua armata. Capitolo chiuso, senza lieto fine. sono passate neanche due settimane da quel Napoli-Milan, con la curva in rivolta e le risse sugli spalti, alla vigilia del mese più importante della storia del club partenopeo. Uno spettacolo indecoroso che sembrava aver aperto una riflessione profonda sul tifo (non soltanto di Napoli, perché ovviamente la questione è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Latra Dee i tifosi – la battaglia di civiltà che doveva segnare una rivoluzione culturale per il calcio napoletano e non– era tutta una, come direbbe Totò. È finita con il presidente sotto scorta, che posa in foto con glida cui dovrebbe essere protetto, in nome della Champions e della festa scudetto. Pace fatta, anche se sembra più una tregua armata. Capitolo chiuso, senza lieto fine.passate neanche due settimane da quel-Milan, con la curva in rivolta e le risse sugli spalti, alla vigilia del mese più importante della storia del club partenopeo. Uno spettacolo indecoroso che sembrava aver aperto una riflessione profonda sul tifo (non soltanto di, perché ovviamente la questione è più ...

