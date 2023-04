Napoli Milan, rossoneri a Mergellina: cori e fischi al pullman – VIDEO (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Milan è arrivato a Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, forti dell’1-0 dell’andata, vogliono tenere il vantaggio e ripetere una partita simile a quella giocata al ‘Maradona‘ in Serie A qualche settimana fa. Dall’altra parte, gli azzurri di Luciano Spalletti intendono vendicare le due sconfitte consecutive contro Pioli e ribaltare il risultato di mercoledì scorso. Vincere significherebbe riscrivere la storia per l’uno e per l’altro club: il Napoli raggiungerebbe per la prima volta un traguardo tanto importante; il Milan tornerebbe in semifinale dopo 16 anni. pullman Milancori contro Theo Hernandez dai tifosi del Napoli I rossoneri alloggeranno all’Hotel Vesuvio e pochi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè arrivato aper il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I, forti dell’1-0 dell’andata, vogliono tenere il vantaggio e ripetere una partita simile a quella giocata al ‘Maradona‘ in Serie A qualche settimana fa. Dall’altra parte, gli azzurri di Luciano Spalletti intendono vendicare le due sconfitte consecutive contro Pioli e ribaltare il risultato di mercoledì scorso. Vincere significherebbe riscrivere la storia per l’uno e per l’altro club: ilraggiungerebbe per la prima volta un traguardo tanto importante; iltornerebbe in semifinale dopo 16 anni.contro Theo Hernandez dai tifosi delalloggeranno all’Hotel Vesuvio e pochi ...

