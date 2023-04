Napoli-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico rossonero si dichiara fiducioso: “Sarà una sfida delicata e stimolante, dovremo giocare un grande match ma sappiamo di potercela fare”. Di seguito il VIDEO completo della conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023)ha parlato inalla vigilia della sfida contro il, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico rossonero si dichiara fiducioso: “Sarà una sfida delicata e stimolante, dovremo giocare un grande match ma sappiamo di potercela fare”. Di seguito ilcompleto della. SportFace.

