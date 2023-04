Napoli-Milan, probabili formazioni: Osimhen sfida Giroud (Di lunedì 17 aprile 2023) Una partita che premette grande spettacolo ed emozioni quella che vedrà affrontarsi Napoli e Milan. Il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League vedrà gli uomini di Spalletti costretti a riagguantare il risultato dell’andata che li vede sotto di un gol rispetto ai rossoneri. Fondamentale sarà l’approccio alla gara dei partenopei che sembrano vivere il momento peggiore della loro stagione, visto anche l’ultimo pareggio contro l’Hellas Verona. Esultanza Napoli @livephotosport La sensazione in casa Milan è invece quella di una squadra che in campionato si sta lasciando andare per puntare tutto sulla Champions League dove sembra avere maggiore presa, soprattutto contro il Napoli. Proprio per questo motivo sarà importante per i rossoneri non far invertire questo trend e ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 17 aprile 2023) Una partita che premette grande spettacolo ed emozioni quella che vedrà affrontarsi. Il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League vedrà gli uomini di Spalletti costretti a riagguantare il risultato dell’andata che li vede sotto di un gol rispetto ai rossoneri. Fondamentale sarà l’approccio alla gara dei partenopei che sembrano vivere il momento peggiore della loro stagione, visto anche l’ultimo pareggio contro l’Hellas Verona. Esultanza@livephotosport La sensazione in casaè invece quella di una squadra che in campionato si sta lasciando andare per puntare tutto sulla Champions League dove sembra avere maggiore presa, soprattutto contro il. Proprio per questo motivo sarà importante per i rossoneri non far invertire questo trend e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Dalla_SerieA : Napoli-Milan: minacce e insulti dei napoletani al figlio di Hernandez - - belottiano : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, problema al tendine d'Achille per Giroud. Ma c'è fiducia per il Napoli -