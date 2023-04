Napoli-Milan, Pioli: “Stadio Maradona caricherà anche noi” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Milan non scenderà in campo a Napoli per difendere il vantaggio accumulato nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Sarebbe un errore”, dice il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della sfida. “Abbiamo un minimo vantaggio -dice ripensando al successo per 1-0 ottenuto una settimana fa- e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone. E’ bello giocare partite di questo livello. Lo Stadio Maradona caricherà il Napoli e caricherà anche noi”, aggiunge Pioli. Il tecnico si aspetta un contributo importante in particolare da un giocatore. “La crescita di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilnon scenderà in campo aper difendere il vantaggio accumulato nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Sarebbe un errore”, dice il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della sfida. “Abbiamo un minimo vantaggio -dice ripensando al successo per 1-0 ottenuto una settimana fa- e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone. E’ bello giocare partite di questo livello. Loilnoi”, aggiunge. Il tecnico si aspetta un contributo importante in particolare da un giocatore. “La crescita di ...

