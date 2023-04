Napoli-Milan, Pioli: “Sarà una partita esaltante. Ci si gioca la semifinale” (Di lunedì 17 aprile 2023) Siamo alla vigilia della partita tra Napoli e Milan di Champions League: ecco le parole di Stefano Pioli a Milan TV Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 aprile 2023) Siamo alla vigilia dellatradi Champions League: ecco le parole di StefanoTV

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN TV - Kjaer: 'Con il Napoli una delle partite più belle della mia carriera, massimo rispetto per gli azzurri ma po… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN TV - Kjaer: 'Con il Napoli una delle partite più belle della mia carriera, massimo rispetto per gli azzurri ma po… -