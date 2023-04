Napoli - Milan, Osimhen è su di giri: nel torello è scatenato (Di lunedì 17 aprile 2023) La squadra di Spalletti si allena alla vigilia della sfida con il Milan, in cui dovrà rimontare l'1 - 0 di San Siro per accedere alla semifinale ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) La squadra di Spalletti si allena alla vigilia della sfida con il, in cui dovrà rimontare l'1 - 0 di San Siro per accedere alla semifinale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - Luissss97 : RT @aceinibitore: Napoli Vs Milan è anche San Gennaro Vs Sant'Ambrogio. Sarebbe bello se Luca Hogan ci narrasse le vicende di questi 2 uomi… - anto_capuano : RT @StefanoVerbania: Se qualcuno mi chiede cos'è per me Milan-Napoli, di getto penso a queste immagini. Domani è in gioco una semifinale di… -