Napoli-Milan | Montella | «Non si possono fare calcoli»

Le parole di Vincenzo Montella in vista della sfida del quarto di finale di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero Vincenzo Montella ha parlato della sfida tra Napoli e Milan di Champions League. Ecco le sue parole: LA FAVORITA – «Non si possono fare calcoli. Non ha senso per il Milan stare chiuso in difesa. Sarà una partita decisa da un episodio, un colpo di classe» LEAO E KVARA – «Leao ha giocate da campione vero, gli manca la continuità. È un giocatore perfetto per il calcio moderno: ha velocità e tecnica. Kvara mi ha stupito per fame e continuità» GIROUD E OSIMHEN – «Il ritorno di Osimhen sposterà l'equilibrio, perché con lui il ...

