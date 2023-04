Napoli-Milan: L’odio unisce più dell’amore. I tifosi della Juve hanno deciso per chi tiferanno (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli-Milan, i tifosi della Juventus hanno deciso da che parte schierarsi per la sfida di Champions League, quando si dice: L’odio unisce molto più dell’amore”. Il grande calcio italiano è pronto ad assistere ad uno dei match più attesi e sentiti della stagione, ovvero la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Tuttavia, la vera sorpresa riguarda i tifosi della Juventus, che hanno deciso di schierarsi con i rossoneri. La Juventus, ormai fuori dalla competizione e reduci da una serie di sconfitte, ha i suoi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023), intusda che parte schierarsi per la sfida di Champions League, quando si dice:molto più”. Il grande calcio italiano è pronto ad assistere ad uno dei match più attesi e sentitistagione, ovvero la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. Tuttavia, la vera sorpresa riguarda intus, chedi schierarsi con i rossoneri. Lantus, ormai fuori dalla competizione e reduci da una serie di sconfitte, ha i suoi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Cesare25674154 : RT @SandroSca_rpa: Come Napoli, Milan e Inter, impegnate in Europa, la Juve non ha la forza psicofisica di reggere contro squadre fresche e… - MassiBoy_ : RT @theMilanZone_: ?? Nelle ultime ore sta girando questo audio di #Zielinski in merito a Napoli-#Milan di martedì… -