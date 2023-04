Napoli-Milan in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Napoli-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Calcio d’inizio alle 21:00 di martedì 11 aprile nella cornice del Maradona di Napoli. Sei giorni dopo, le formazioni di Spalletti e Pioli tornano ad affrontarsi ma stavolta con la consapevolezza di non poter sbagliare. Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato Bennacer, che dà un piccolo vantaggio ai rossoneri, ma il confronto è più aperto che mai. Il Napoli dovrà rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa, tuttavia secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valido per ildeidi finale della. Calcio d’inizio alle 21:00 di martedì 11 aprile nella cornice del Maradona di. Sei giorni dopo, le formazioni di Spalletti e Pioli tornano ad affrontarsi ma stavolta con la consapevolezza di non poter sbagliare. Si riparte dall’1-0 dell’anfirmato Bennacer, che dà un piccolo vantaggio ai rossoneri, ma il confronto è più aperto che mai. Ildovrà rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa, tuttavia secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e ...

