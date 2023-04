Napoli-Milan | il pronostico | padroni di casa favoriti | si consiglia l’1 | ma occhio all’Over 1 5

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 17 aprile 2023) Archiviato definitivamente il non entusiasmante pareggio maturato nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona capitanato da Marco Zaffaroni – match conclusosi sul risultato finale di 0-0 – per ildi Luciano Spalletti è giunto il momento di rituffarsi a capofitto nella Champions League. E pensare alla gara di ritorno dei quarti di finale della manifestazione iridata, ove affronterà ildi Stefano Pioli. Sfida in programma martedì 18 aprile, alle ore 21:00, in un Diego Armando Maradona che per l’ennesima volta – durante il decorso della stagione – farà registrare il tutto esaurito. Con i tifosi azzurri pronti ad accompagnare i propri idoli verso una vittoria che rappresenterebbe un traguardo straordinario per il, sempre più vicino in campionato alla conquista del Tricolore, dopo ben 33 anni Luciano ...