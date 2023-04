Napoli-Milan, il pensiero di Marocchi sul match | Champions League News (Di lunedì 17 aprile 2023) Giancarlo Marocchi ha presentato Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ai microfoni di 'Sky Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 aprile 2023) Giancarloha presentato, partita di ritorno dei quarti di finale di, ai microfoni di 'Sky Sport'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - apetrazzuolo : VIDEO 19 MINUTI NM IN HD - Napoli, l'allenamento pre Milan: i primi piani di Osimhen e Kvaratkshelia - napolimagazine : VIDEO 19 MINUTI NM IN HD - Napoli, l'allenamento pre Milan: i primi piani di Osimhen e Kvaratkshelia -