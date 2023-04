Napoli-Milan, due tifosi vincono un contest: seguiranno la partita a casa di Zambrotta (Di lunedì 17 aprile 2023) Una partita può essere seguita allo stadio, a casa e al pub. Due tifosi, uno del Napoli e uno del Milan, invece assisteranno al ritorno dei quarti di Champions League in una location inusuale. Gianluca Zambrotta ospiterà nella sua casa di Como i due supporter, vincitori di un contest lanciato da Operazione Nostalgia (la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio) e il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Oltre a fare gli onori di casa, Zambrotta – campione del mondo nel 2006 con l’Italia e finalista proprio in Champions nel 2003 con la Juventus – vivrà insieme ai due ospiti le emozioni della partita, che verranno condivise in pillole “live” sui social network. Nel post gara ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Unapuò essere seguita allo stadio, ae al pub. Due, uno dele uno del, invece assisteranno al ritorno dei quarti di Champions League in una location inusuale. Gianlucaospiterà nella suadi Como i due supporter, vincitori di unlanciato da Operazione Nostalgia (la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio) e il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Oltre a fare gli onori di– campione del mondo nel 2006 con l’Italia e finalista proprio in Champions nel 2003 con la Juventus – vivrà insieme ai due ospiti le emozioni della, che verranno condivise in pillole “live” sui social network. Nel post gara ...

