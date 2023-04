Napoli-Milan, De Laurentiis non sarà allo stadio: il motivo (Di lunedì 17 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non assisterà al ritorno dei quarti di finale di Champions League Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarà presente al Maradona per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Il presidente azzurro sarà infatti a Los Angeles per alcuni impegni che dovrebbero trattenerlo negli USA fino a fine mese. De Laurentiis farà quindi il tifo per la sua squadra tal televisore, nonostante le ore di fuso orario. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Aurelio De, presidente del, non assisterà al ritorno dei quarti di finale di Champions League Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio Denonpresente al Maradona per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. Il presidente azzurroinfatti a Los Angeles per alcuni impegni che dovrebbero trattenerlo negli USA fino a fine mese. Defarà quindi il tifo per la sua squadra tal televisore, nonostante le ore di fuso orario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

