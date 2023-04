Napoli-Milan | De Laurentiis a Los Angeles | non sarà allo stadio

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente delAurelio Denonpresente‘Maradona’ in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il. Come riporta il Mattino, il patron azzurro dovrà recarsi infatti a Losper alcuni impegni che dovrebbero trattenerlo negli USA fino a fine mese. Dopo la tregua con la tifoseria organizzata azzurra, Denon assisterà al match più atteso della stagione. Contro il Verona, il ‘Maradona’ è tornato a tifare come nei tempi migliori. Ed è stato autorizzato l’ingresso degli ‘strumenti del mestiere’: striscioni, bandiere, anche i tamburi. E martedì è annunciato il tifo delle grandi occasioni. Depotrà gustarselo solo dal televisore. ...